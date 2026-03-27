Die FIFA verkündet 5 neue Regeln für die WM

Während in diesen Tagen noch die letzten Tickets für die WM-Teilnahme im Sommer vergeben werden, steht nun fest, dass für das Turnier gleich fünf neue Regeln eingeführt werden.

Zuletzt hatte das International Football Association Board (IFAB) mit Sitz auf der Insel getagt und die Regeln beschlossen. Die FIFA bestätigt nun, dass diese an der WM im Sommer erstmalig zur Anwendung kommen. Und um diese fünf Regeln geht es:

Auswechslungen

Künftig haben Spieler bei Auswehcslungen nur noch zehn Sekunden Zeit den Platz zu verlassen. Wird dieses Zeitlimit überschritten, muss der Einwechselspieler eine weitere Minute warten, ehe ein neuer Versuch für die Auswechslung vorgenommen werden kann.

Einwürfe und Abstösse

Auch hierfür gibt es künftig Zeitlimits. Der Schiedsrichter kann einen Fünf-Sekunden-Countdown anzeigen. Wird dieser überschritten, wechselt bei Einwürfen der Ballbesitz. Im Falle eines verzögerten Abstosses, kriegt das gegnerische Team einen Eckball zugesprochen.

Verletzungen

Künftig müssen Spieler, die sich aus verletzungstechnischen Gründen auf dem Platz behandeln lassen, diesen verlassen und mindestens eine Minute zuschauen, ehe sie das Spielfeld wieder betreten dürfen. Es gibt jedoch zwei Ausnahmen: Weiterhin gilt die Regel nicht für Torhüter. Ausserdem kommt sie auch nicht zur Anwendung, wenn es vor einer Verletzung eine Gelbe oder Rote Karte für den Gegenspieler gab.

VAR

Der Videoschiedsrichter kann künftig auch Gelbe Karten begutachten und unter Umständen neu bewerten, die zu einem Platzverweis führen. Zudem werden Eckball-Entscheidungen gecheckt.

Kommunikation mit dem Schiedsrichter

Diese Regel besteht eigentlich bereits, soll nun aber rigoroser angewandt werden: Nur die Mannschaftskapitäne dürfen mit dem Schiedsrichter sprechen und von diesem Erklärungen zu Entscheidungen fordern. Tun dies andere Spieler, sollen sie in Form von Gelben Karten konsequent bestraft werden.