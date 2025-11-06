FIFA-Weltfussballer: Die Shortlist mit 11 Kandidaten ist da

Die FIFA hat die Shortlist für die Wahl zum Weltfussballer 2025 veröffentlicht.

Elf Spieler können sich noch Hoffnungen auf die prestigeträchtige Auszeichnung machen, die im Vorjahr Vinicius Junior von Real Madrid einheimste. Es wird definitiv einen neuen Sieger geben: Vinicius steht nicht mehr zur Wahl.

Dafür haben es insgesamt fünf Akteure von Paris St. Germain auf die Shortlist geschafft: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vitinha, Nuno Mendes und Achraf Hakimi. Barça ist mit Lamine Yamal, Pedri und Raphinha dreifach vertreten. Ausserdem stehen auch Harry Kane (FC Bayern), Mohamed Salah (Liverpool) und Cole Palmer (Chelsea) zur Wahl.

Berücksichtigt wurden die Leistungen im Zeitraum vom 11. August 2024 bis 2. August 2025. An der Abstimmung beteiligt sind Nationalmannschaftskapitäne und Nationaltrainer aus der ganzen Welt, ausgewählte Journalisten und die Fans.

Das Datum für die Preisverleihung wurde bislang nicht bekanntgegeben.

Cast your vote for #TheBest FIFA Football Awards 2025 ️ Following another memorable 12 months, FIFA is inviting the global football family to help honour the game's standout performers, with men's and women’s awards for best player, coach and goalkeeper all up for grabs — FIFA (@FIFAcom) November 6, 2025

Peter Schneiter 6 November, 2025 18:53