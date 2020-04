Die finanzielle Hilfe soll bereits in den kommenden Tagen überwiesen werden. “Die Pandemie stellt die ganze Fussballgemeinschaft vor nie dagewesene Probleme. Als Weltfussballverband ist es unsere Pflicht, denjenigen zu helfen, die dringend auf Hilfe angewiesen sind”, wird FIFA-Präsident Gianni Infantino zitiert.

Und weiter: “Dies beginnt mit finanzieller Soforthilfe an unsere Mitgliedsverbände, von denen viele in einer ernsthaften finanziellen Notlage sind.» Die finanzielle Soforthilfe sei Teil «eines weitreichenden Hilfsprogramms, mit dem wir die gesamte Fussballgemeinschaft unterstützen wollen.”

Der Weltverband plant noch weitere Hilfe und Unterstützungsprogramme für seine Mitglieder.

FIFA starts immediate financial support to member associations in response to COVID-19 impact

