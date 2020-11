11 Spieler dürfen sich Hoffnung auf die prestigeträchtige Auszeichnung zum besten Spieler des Jahres machen. Die Liste für die “The Best”-Awards umfasst:

Die Auswahl ist einigermassen überraschend, sind mit Robert Lewandowski und Thiago doch nur zwei Spieler vom Champions League-Gewinner dieses Jahres nominiert. Immerhin gilt der polnische Torjäger aber als Topfavorit.

Als Trainer des Jahres dürfen sich Hansi Flick (FC Bayern), Jürgen Klopp (Liverpool), Zinédine Zidane (Real Madrid), Julen Lopetegui (Sevilla) und Marcelo Bielsa (Leeds United) Hoffnungen machen.

Weitere Awards werden ebenfalls vergeben. Die Zeremonie mit der Verkündung findet am 17. Dezember statt. Gevotet werden kann auf der Webseite der FIFA.

Die Übersicht:

🚨 #TheBest: Nominees Announced 🚨

🏆 Find out who's in the running for the #FIFAFootballAwards – and start voting for your favourites 🗳️

— FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020