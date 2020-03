FIFA stimmt Verschiebung der Klub-WM zu

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich in einem Statement zur aktuellen Situation des Fussballs während der Coronakrise geäussert – und eine Verschiebung der Klub-WM, die im Sommer 2021 geplant gewesen wäre, bestätigt.

Der FIFA-Boss sagt, dass es in diesen herausfordernden und zuvor nie dagewesenen Zeiten wichtig sei, balancierte Lösungen zum Wohle des Fussballs zu finden, die alle Interessen der verschiedenen Interessengruppen und Ausrichter der Wettbewerbe berücksichtigen. Aus diesem Grund schlägt er bei einer Konferenz dem FIFA Council am Mittwoch vor, der Verschiebung der Fussball-EM und der Copa America in den Sommer 2021 zuzustimmen. Was mit der Klub-WM geschieht und ob diese 2021, 2022 oder 2023 durchgeführt wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt werden. Dazu nimmt man auch Rücksprache mit den chinesischen Ausrichtern.

Die Veränderungen am Terminkalender sollen mit allen Föderationen, Mitgliedern und weiteren Interessengruppen besprochen werden – im Idealfall vor Ende April.

psc 17 März, 2020 17:49