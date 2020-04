FIFA-Vorschlag: 5 Auswechslungen bis Ende 2021

Der Weltverband FIFA stellt einen Vorschlag in den Raum, bis Ende 2021 mit der Möglichkeit von bis zu fünf statt drei Auswechslungen pro Partie und Mannschaft zu verfahren.

Damit will man den Klubs und auch Nationalmannschaften in der Coronakrise entgegenkommen – insbesondere wegen des engen Zeitplans, der nun droht. Die Regelung muss vom International Football Association Board abgenommen und bestätigt werden. Dies gilt als wahrscheinlich. Gegenüber der “Deutschen Presse-Agentur” bestätigt die FIFA den Vorschlag am Montag.

Die Regelung könnte dieses und auch nächstes Jahr gelten – somit auch bei der für Sommer 2021 geplanten EM. In Verlängerungen von K.o.-Spielen könnten die Teams zudem – wie bisher – eine weitere und zusätzliche Auswechslung vornehmen.

psc 27 April, 2020 14:15