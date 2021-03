Millionenbusse und weitere Sperre gegen Sepp Blatter

Die Ethikkomission der FIFA verurteilt Ex-Präsident Sepp Blatter und Generalsekretär Jerôme Valcke zu Millionenbussen und Sperren für jeweils sechs Jahre und acht Monate für nationale und internationale Fussball-Tätigkeiten.

Beide Ex-Funktionäre müssen Bussen in Höhe von jeweils 1 Mio. Franken zahlen. Zur Last gelegt werden Blatter und Valcke mehrere Vergehen: Sie sollen gegen die Artikel 15 (Treuepflicht), Artikel 19 (Interessenkonflikte) und Artikel 20 (Angebot und Annahme von Geschenken oder anderen Vorteilen) verstossen haben. Valcke wird zudem auch noch ein Verstoss gegen Artikl 25 (Missbrauch der eigenen Position) vorgeworfen.

Da die früheren Fifa-Bosse aktuell noch eine Strafe verbüssen, treten die Sanktionen erst nach deren Ablauf in Kraft. Im Fall von Blatter ist dies am 8. Oktober 2021 der Fall, bei Valcke läuft die aktuelle Sperre sogar erst am 8. Oktober 2025 ab.

Der 85-jährige Blatter war zwischen 1998 und Herbst 2015 Präsident des Weltverbands. Damals wurde er gemeinsam mit UEFA-Präsident Michel Platini von der Ethikkomission suspendiert und später bereits ein erstes Mal gesperrt. Zuletzt kämpfte er mit gesundheitlichen Problemen, von denen er sich aber fürs Erste erholt hat.

psc 24 März, 2021 13:35