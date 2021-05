Fix: Marc Schneider wird Trainer in Belgien

Marc Schneider hat seinen langjährigen Verein FC Thun im vergangenen Oktober verlassen. Seither wurde er bereits bei diversen Schweizer Klubs ins Spiel gebracht. Der 40-Jährige setzt seine Karriere nun aber in Belgien fort.

Der Ex-Profi wird neuer Trainer beim belgischen Erstliga-Absteiger Waasland-Beveren. Der Klub setzt bereits voll auf Schweizer: Mit Michael Frey und Leonardo Bertone standen in dieser Saison zwei Berner im Kader der Belgier. Auch das Amt des Sportchefs bekleidet mit Roger Stitz ein Schweizer. Dieser dürfte nun auch massgeblich dafür verantwortlich sein, dass der Kontakt zu Schneider hergestellt und eine Einigung für eine Zusammenarbeit gefunden wurde. Der frühere Thuner Trainer nimmt auch seinen ehemaligen Assistenten Pascal Cerrone mit nach Belgien. Er verblieb nach dem Ausscheiden Schneiders noch in Thun und ist auch in dieser Saison Co-Trainer bei den Berner Oberländern. Der Challenge Ligist bestätigt nun aber seinen Abgang.

https://twitter.com/WaaslandBeveren/status/1394580015740825600

psc 18 Mai, 2021 11:28