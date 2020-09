Fix: Neven Subotic wechselt in die Türkei

Neven Subotic verlässt die Bundesliga und wechselt in die Türkei zu Denizlispor.

Der 31-jährige Abwehrspieler verabschiedet sich damit wie angekündigt nach einer Saison bei Union Berlin und nimmt eine neue Herausforderung an. Subotic kommentiert seinen Wechsel in die Süper Lig wie folgt: “Ich hatte ein tolles Jahr in Berlin, gemeinsam haben wir viele unvergessliche Momente erlebt. Dass wir am Saisonende souverän die Klasse halten konnten, war die Bestätigung unserer guten Arbeit. Die Entwicklung bringt es mit sich, dass ich nochmal eine neue Herausforderung suchen möchte. Deshalb freue ich mich jetzt auch auf meine nächste Station in der Türkei. Vielen Dank an alle Mitspieler, Verantwortlichen und vor allem auch an die Fans, für diese besondere Zeit”.

Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert sagt zum Abgang des Innenverteidigers: “Neven hat viel dazu beigetragen, dass wir nach dem Bundesligaaufstieg schnell dort angekommen sind und uns mit seiner Erfahrung und Leistung sehr geholfen. Wir wünschen Neven nur das Beste auf seiner nächsten Reise im Profifussball.”

2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali…🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Savunmanın yıkılmaz kulesi, yeşil siyah için ter dökmeye hazır.💚🖤 Hoş geldin Neven Subotic! pic.twitter.com/1R4jHlKfy8 — Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) September 18, 2020

psc 18 September, 2020 15:18