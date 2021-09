Es geht in die Heimat: David Luiz hat seinen neuen Klub gefunden

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat der 34-jährige Abwehrspieler eine mündliche Einigung mit Flamengo erzielt. Luiz wird beim Erstligisten einen Vertrag bis Ende 2022 unterschreiben. Damit endet die Europa-Karriere des Routiniers nach insgesamt 14 Jahren. Der Transfer erfolgt ablösefrei, nachdem der Kontrakt Luiz’ bei Arsenal im Sommer auslief.

EXCL: David Luiz to Flamengo, verbal agreement reached and here we go! The Brazilian centre back has accepted the contract proposal until December 2022. He’s now set to join Mengão. 🔴⚫️ #Flamengo #transfers

Paperworks time now. Mission: winning the league also in Brazil. 🇧🇷 pic.twitter.com/O2W7q9H4IG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2021