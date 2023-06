Florian Kohfeldt findet in Belgien einen neuen Job

Der frühere Wolfsburg- und Werder-Coach Florian Kohfeldt findet in Belgien eine neue Anstellung.

Laut "Sky" heuert der 40-Jährige wohl demnächst bei der KAS Eupen an. Der Klub an der Grenze zu Deutschland beendet die abgelaufene Saison als Tabellen-15. und trennte sich erst im April von Cheftrainer Edward Still. Kohfeldt soll im Hinblick auf die neue Spielzeit übernehmen. Die neue Saison beginnt bereits am 22. Juli, weshalb es für Kohfeldt und sei Trainerteam direkt losgehen wird.

psc 6 Juni, 2023 16:49