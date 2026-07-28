SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuer Nationaltrainer

Frankreich macht die Zidane-Verpflichtung offiziell

Autor: | Publiziert: 28 Juli, 2026 11:21
Frankreich macht die Zidane-Verpflichtung offiziell

Zinédine Zidane wird vom französischen Fussballverband offiziell als neuer Nationaltrainer vorgestellt.

Der 54-Jährige tritt bei der Équipe Tricolore wie längst bekannt die Nachfolge von Didier Deschamps an, der das Amt des Nationaltrainers zuletzt 14 Jahre lang bekleidete und nach der WM zurückgetreten ist. Zidane hat als Spieler 1998 im eigenen Land den WM-Titel errungen. Insgesamt bestritt er während seiner Aktivkarriere 108 Länderspiele (31 Tore).

Als Trainer war er einzig bei Real Madrid beschäftigt. Dort feierte er grosse Erfolge und gewann mit seiner Mannschaft unter anderem drei Champions League-Titel.

Zidane unterschreibt nun einen Vertrag bis 2030.

Mehr Dazu
Neuer Nationaltrainer

Der französische Verband startet das Projekt Zidane
Hartnäckiger Real-Präsident

Florentino Perez gibt bei Zidane nicht auf und grätscht Frankreich rein
Hartes Einsteigen

Nationaltrainer Deschamps ist wegen Michael Olise mächtig sauer
Einzigartiger Look

Michael Olise rückt in Frankreich auf ganz spezielle Art und Weise ein
Ab Sommer

Zinédine Zidane hat seinen neuen Job endlich gefunden
Mehr entdecken
Neuer Nationaltrainer

Frankreich macht die Zidane-Verpflichtung offiziell

28.07.2026 - 11:21
Einigung besteht schon lange

Zinédine Zidane hat seinen Vertrag unterzeichnet

21.07.2026 - 10:25
Rückenoperation notwendig

Schock für William Saliba – er fällt bis 2027 aus

16.07.2026 - 11:00
"Alles vermasselt"

Michael Olise wird in der französischen Heimat hart kritisiert

15.07.2026 - 16:31
Rücken kaputt

William Saliba droht nach Verletzung an der WM eine lange Pause

15.07.2026 - 13:07
Erzwingt keinen Transfer

Die Bayern können bei Olise trotz Real-Interesse aufatmen

15.07.2026 - 12:09
Traum geplatzt

Kylian Mbappé hat nach dem WM-Aus eine Message an die Fans

15.07.2026 - 10:39
Nach Beerdigung der Mutter

Didier Deschamps ist wieder beim französischen Team

29.06.2026 - 10:19
Direkt nach der WM?

Didier Deschamps ist offen, als Trainer die Squadra Azzurra zu übernehmen

15.05.2026 - 14:31
Camavinga & Kolo Muani

Im französischen WM-Kader gibt es zwei Negativ-Überraschungen

15.05.2026 - 10:11