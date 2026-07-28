Frankreich macht die Zidane-Verpflichtung offiziell

Zinédine Zidane wird vom französischen Fussballverband offiziell als neuer Nationaltrainer vorgestellt.

Der 54-Jährige tritt bei der Équipe Tricolore wie längst bekannt die Nachfolge von Didier Deschamps an, der das Amt des Nationaltrainers zuletzt 14 Jahre lang bekleidete und nach der WM zurückgetreten ist. Zidane hat als Spieler 1998 im eigenen Land den WM-Titel errungen. Insgesamt bestritt er während seiner Aktivkarriere 108 Länderspiele (31 Tore).

Als Trainer war er einzig bei Real Madrid beschäftigt. Dort feierte er grosse Erfolge und gewann mit seiner Mannschaft unter anderem drei Champions League-Titel.

Zidane unterschreibt nun einen Vertrag bis 2030.