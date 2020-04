Olivier Giroud schiesst nach Benzema-Attacke zurück

Olivier Giroud liefert sich aus der Distanz ein Wortgefecht mit Landsmann Karim Benzema ein, der ihn zuletzt beleidigt hatte.

Ihn, also Benzema, mit Giroud zu vergleichen sei wie ein Vergleich zwischen einem Formel 1-Rennwagen und einem Go-Kart, meinte der Real-Stürmer in der vergangenen Woche bei einer Fragerunde auf Instagram. Giroud funktioniere in der französischen Nationalmannschaft nur, weil er Teamkollegen wie Kylian Mbappé oder Antoine Griezmann um sich herum habe, führte der 32-Jährige aus.

Diese Worte sind am Chelsea-Stürmer nicht spurlos vorbeigegangen. Bei “Befoot” folgte nun die Antwort auf die harten Worte seines Landsmanns. “Ich soll ein Kart sein? Ok, aber ein Weltmeister-Kart”, so der 33-Jährige.

Giroud zählt unter Didier Deschamps seit Jahren zum Stammpersonal in der Équipe Tricolore. Benzema durfte dort hingegen seit einem Erpressungsskandal gegen Landsmann Mathieu Valbuena im Jahr 2015 nie mehr auflaufen. Und unter Deschamps wird es für den Madrider Stürmer auch kein Comeback mehr geben.

psc 1 April, 2020 11:51