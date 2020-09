Aufstiegscoach Scott Parker verlängert bei Fulham

Kurz vor dem Start in die neue Premier League-Saison gibt der FC Fulham die Vertragsverlängerung mit Trainer Scott Parker bekannt.

Der englische Ex-Internationale übernahm den Trainerjob in der Saison 2018/19 kurz vor dem Abstieg in die Championship zunächst auf Interimsbasis. In seiner ersten kompletten Saison als regulärer Chefcoach der Cottagers schaffte er daraufhin via Playoffs mit seinem Team den direkten Wiederaufstieg. Nun wird Scott Parker mit einem neuen Arbeitspapier mit Gültigkeit bis 2023 belohnt.

Fulham gibt ausserdem die Spielerabgänge von Jordan Archer, Zico Asare, Tristan Cover, Magnus Norman, Nicolas Santos Clase, Toni Stahl, Cameron Thompson und Ben Tricker bekannt. Luca de la Torre and Matt O’Riley haben Vertragsangebote ausgeschlagen und verlassen die Londoner ebenfalls. Zudem kehren die Leihspieler Harry Arter und Terence Kongolo zu ihren Stammvereinen zurück.

Rewarded for his efforts. 🏅 Scott has a new contract! 👔#SUPERSCOTT — Fulham Football Club (@FulhamFC) September 2, 2020

psc 2 September, 2020 19:33