Fulham gibt Supertalent Fabio Carvalho nicht für Liverpool frei

Der FC Fulham erteilt seinem Supertalent Fabio Carvalho keine Freigabe für einen Wechsel im Januar. Trotz riesigem Interesse von englischen Topklubs und einem auslaufenden Vertrag.

Die Cottagers wollen ihr grosses Saisonziel Wiederaufstieg in die Premier League nicht gefährden. Zur Erinnerung: Die Teilnahme an der englischen Topliga ist für einen Klub rund 170 Mio. Pfund wert. Eine solche Summe würde ein vorzeitiger Abgang von Fabio Carvalho natürlich nicht einbringen. Und der 19-jährige Offensivspieler, der über den englischen und portugiesischen Pass verfügt, ist ein sehr wichtiges Puzzlestück im Team von Fulham-Trainer Marco Silva. In 16 Ligaspielen stehen beim Youngster sieben Tore und zwei Assists zu Buche.

Carvalho ist ein Eigengewächs von Fulham und nur noch bis Saisonende gebunden. Vor allem Liverpool und West Ham sollen auf einen Transfer bereits in diesem Januar gedrängt haben. Dazu wird es gemäss “The Sun” wegen der verweigerten Transferfreigabe nicht kommen. Im Sommer könnte Carvalho ablösefrei wechseln, wobei Fulham hofft, den Angreifer noch von einer Vertragsverlängerung überzeugen zu können.

psc 21 Januar, 2022 15:30