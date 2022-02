Bafétimbi Gomis ist auf dem Weg zu Galatasaray

Der französische Angreife Bafétimbi Gomis schliesst sich in Kürze Galatasaray an.

Der türkische Verein belegt in der Süper Lig derzeit nur den 15. Tabellenplatz und muss in dieser Saison sogar gegen den Abstieg kämpfen. Bafétimbi Gomis soll nun die Offensive des Istanbuler Klubs verstärken. Wie Transferexperte Fabrizio Romano bestätigt, befindet sich der 36-Jährige bereits im Anflug auf Istanbul. Der Routinier wird sich in Kürze wieder Galatasaray anschliessen, wo er bereits in der Saison 2017/18 spielte. Danach verabschiedete er sich in Richtung Saudi-Arabien, wo er seither für Al-Hilal spielte. Seinen dortigen Verein löste er vor Wochenfrist auf. Somit ist der Weg für die Rückkehr in die Türkei frei.

