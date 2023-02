Coutinho könnte leihweise in die Türkei wechseln

Spätestens seit dem Rauswurf von Steven Gerrard spielt der brasilianische Spielmacher Coutinho bei Aston Villa nur noch eine Nebenrolle. Vielleicht ergibt sich für den 30-Jährigen noch eine kurzfristige Möglichkeit für ein Leihgeschäft.

Wie die «Sun» berichtet, befasst sich Galatasaray mit dem Ex-Barça-Profi, dessen Vertrag bei Aston Villa bis 2026 läuft. Aktuell kommt Coutinho beim Klub aus Birmingham praktisch nur als Joker zum Einsatz. In der Türkei könnte er zweifellos wieder eine wichtigere Rolle übernehmen. Die Zeit für einen allfälligen Wechsel drängt: Das Transferfenster in der Türkei schliesst bereits am Mittwochabend.

psc 7 Februar, 2023 10:48