Einigung gefunden: Juan Mata wechselt in die Türkei

Galatasaray Istanbul verpflichtet nach Mauro Icardi den nächsten prominenten Spieler: Juan Mata wechselt zu den Türken.

Der 34-jährige Spielmacher ist seit Anfang Juli vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Manchester United nach mehr als acht Jahren nicht mehr verlängert wurde. Laut Transferexperte Fabrizio Romano landet Mata im Laufe des Donnerstags in der Türkei und wird dort einen Einjahresvertrag unterschreiben. Der Spielmacher wird erstmals ausserhalb seiner spanischen Heimat und von England tätig.

Galatasaray will am türkischen Deadline Day noch weitere Spieler unter Vertrag nehmen und bestätigt, dass es auch in Verhandlungen mit Milot Rashica (26/Norwich City), Yusuf Demir (19/Rapid Wien) und Mathias Ross Jensen (21/Aalborg) steht.

psc 8 September, 2022 09:35