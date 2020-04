Galatasaray in Gesprächen mit Mario Balotelli

Der türkische Spitzenklub Galatasaray fährt seine Krallen nach Mario Balotelli aus.

Wie die “Gazzetta dello Sport” berichtet, steht der Verein aus Istanbul in engem Kontakt mit Berater Mino Raiola, der unter anderem die Interessen von Mario Balotelli vertritt. Der 29-Jährige läuft seit vergangenem Sommer für Serie A-Klub Brescia Calcio auf, könnte diesen nach nur einer Spielzeit und trotz Vertrag bis 2022 aber bereits wieder verlassen.

Das Team steht in der Tabelle abgeschlagen auf dem letzten Tabellenrang. Den Gang in die Serie B wird Balotelli nicht mitgehen. Stattdessen könnte ihn sein Weg in die Türkei führen. Galatasaray sei an einem Engagement sehr interessiert und könnte dem Torjäger einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine dritte Spielzeit offerieren.

psc 13 April, 2020 14:27