Galatasaray will Mauro Icardi fix übernehmen, es gibt aber ein Problem

Mauro Icardi hat sich im Sommer auf Leihbasis Galatasaray angeschlossen. Nach einigen Startschwierigkeiten mit Verletzungsproblemen ist der 29-jährige Argentinier nun voll aufgekommen und brillierte mit drei Toren aus den letzten drei Spielen. Die Türken möchten den Torjäger fix verpflichten.

Noch ist Icardi vertraglich bis 2024 an PSG gebunden. Dort spielt er in den Zukunftsplanungen allerdings keine Rolle mehr. Ein definitiver Wechsel zu Galatsaray ist also in jedem Fall eine Option. Das Problem für die Türken ist die Finanzierung. In dieser Saison zahlt Galatasaray vom Gesamtsalär Icardis in Höhe von 6,5 Mio. Euro pro Jahr lediglich 750’000 Euro, wie Klubpräsident Dursun Özbek öffentlich bestätigt. Dieser geht aber noch nicht unbedingt davon aus, dass die Pariser verkaufen wollen. Sollten sie es doch tun und das Finanzielle kann geregelt werden, würde Gala den Angreifer mit Handkuss fix unter Vertrag nehmen.

Gespräche werden in jedem Fall folgen.

psc 10 November, 2022 14:50