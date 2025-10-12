Galatasaray plant Leihe von Lucas Beraldo aus Paris

Galatasaray plant laut bericht von "Fotomac" im Winter die Innenverteidigung mit Lucas Beraldo aufzustocken. Der 21-jährige Brasilianer von Paris St. Germain steht demnach auf dem Wunschzettel des Tabellenführers der türkischen Süper Lig.

Die türkischen Verantwortlichen wollen Beraldo gerne mit Kaufoption ausleihen, um die dünne Kaderlage in der zentralen Abwehr aufzufangen. Neben den etablierten Abdülkerim Bardakci (30) und Davinson Sánchez (29) fehlen noch Alternativen, da Sommerneuzugang Wilfried Singo (24) derzeit in der rechten Verteidigerposition eingeplant ist.​

Beraldo, der seit Januar 2024 bei PSG unter Vertrag steht und schon einige Erfahrungen in der Ligue 1 sowie in der Champions League gesammelt hat, hat in dieser Saison nur wenige Einsätze, weshalb er den Wechsel zu einer Mannschaft mit mehr Spielzeit offen gegenübersteht. Sein Vertrag bei PSG läuft noch bis 2028, und sein Marktwert wird auf etwa 25 Millionen Euro geschätzt. PSG hat bisher aber klar gemacht, dass Beraldo nur gehen darf, wenn zuvor ein Ersatz gefunden wird.​

Sören Mundt 12 Oktober, 2025 18:40