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Saibari auf der Liste

Galatasaray plant nächsten Top-Transfer aus den Niederlanden

Autor: | Publiziert: 21 Mai, 2026 15:59
Galatasaray plant nächsten Top-Transfer aus den Niederlanden

Galatasaray Istanbul arbeitet offenbar intensiv an einer spektakulären Verstärkung für die Offensive. Besonders Ismaël Saibari von PSV Eindhoven soll intern hoch im Kurs stehen. Trainer Okan Buruk sucht demnach gezielt einen offensiven Mittelfeldspieler mit ähnlichen Qualitäten wie Dries Mertens. Die Position hinter den Spitzen gilt aktuell als oberste Priorität bei Gala.

Saibari passt offenbar perfekt ins Profil. Der 25-jährige Nationalspieler aus Marokko überzeugt mit Technik, Dynamik und Torgefahr und steht in Eindhoven noch langfristig bis 2029 unter Vertrag. Im Frühjahr hatte PSV-Coach Peter Bosz scherzhaft sogar eine mögliche Ablöse von 75 Millionen Euro erwähnt.

Galatasaray beobachtet allerdings nicht nur Saibari. Auch Bernardo Silva von Manchester City sowie Julian Brandt von Borussia Dortmund stehen offenbar auf der Liste der Türken. Die Klubführung soll bereit sein, für die Schlüsselposition eine „signifikante Summe“ zu investieren. Neben Galatasaray wurden zuletzt auch Tottenham Hotspur, Atlético Madrid und Paris Saint-Germain mit Saibari in Verbindung gebracht.

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