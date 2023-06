Icardi-Ehefrau Wanda Nara mit Abschieds-Botschaft an Galatasaray

Mauro Icardi bricht seine Zelte bei Galatasaray nach einer Saison offenbar wieder ab. Seine Ehefrau und Managerin Wanda Nara verabschiedet sich jedenfalls bereits beim Klub und den Fans.

"Ich gratuliere allen Fans von Galatasaray. Heute feiern wird mit euch, unser Traum wurde wahr", schreibt Wanda Nara nach dem Titelgewinn in der Meisterschaft. Die anschliessenden Worte hören sich stark nach bevorstehendem Abschied an: "Wir werden die Familie von Galatasaray nie vergessen, wir werden euch immer in unseren Herzen tragen." Icardi wurde vom Traditionsklub aus Istanbul für diese Saison von Paris St. Germain ausgeliehen. Der Süper Lig-Klub würde den Torjäger, der 21 Meisterschaftstreffer erzielt hat, gerne halten. Das scheint aber nicht zu gelingen, wenn man sich die Worte von Wanda Nara durchliest.

Icardi steht in Paris noch für ein Jahr bis 2024 unter Vertrag.

psc 2 Juni, 2023 14:29