Perfekt: Bafétimbi Gomis ist zurück bei Galatasaray

Der französische Torjäger Bafétimbi Gomis gibt knapp dreieinhalb Jahre nach seinem Abgang ein Comeback bei Galatasaray.

Der 36-jährige Angreifer hat am Mittwoch einen Vertrag beim türkischen Rekordmeister unterzeichnet. Zur Vertragslänge machte der Klub keine Angaben. Gomis lief in der Saison 2017/18 bereits in 42 Pflichtspielen für die Türken auf. Im Anschluss folgte ein Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal. Jetzt ist die Rückkehr perfekt.

📸 B A F E T I M B I G O M I S 🦁✍️😍 pic.twitter.com/EhmNynfWdo — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2022

psc 2 Februar, 2022 14:45