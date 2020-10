Golden Boy-Award: 20 Jungstars auf der Shortlist

Auch in diesem Jahr wird von “tuttosport” wieder der Golden Boy-Award für den besten Spieler unter 21 Jahren vergeben. Die Shortlist umfasst 20 Spieler und hat es in sich.

Mittlerweile vergeben Journalisten aus verschiedenen Ländern den prestigeträchtigen Award. Obwohl in diesem Kalenderjahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht immer gespielt werden konnte, wird die Auszeichnung auch heuer vergeben. Unter den 20 Nominierten ist das Who is Who der Jungstars vertreten, wie die komplette Liste zeigt:

Die 20 Nominierten:

🚨 Golden Boy 2020 final shortlist 🏆 🇳🇱 Bakker

🇫🇷 Camavinga

🇨🇦 David

🇨🇦 Davies

🇺🇸 Dest

🇵🇹 Fabio Silva

🇪🇸 Ansu Fati

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Foden

🇳🇱 Gravenberch

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Greenwood

🇳🇴 Haaland

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Hudson-Odoi

🇸🇪 Kulusevski

🇧🇷 Rodrygo

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Saka

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sancho

🇭🇺 Szoboszlai

🇮🇹 Tonali

🇪🇸 Ferran Torres

🇧🇷 Vinícius — Football Transfers (@Transferzone10) October 15, 2020

psc 15 Oktober, 2020 12:31