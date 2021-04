Bobby Wood verlässt den HSV per sofort

Der amerikanische Angreifer Bobby Wood verlässt den Hamburger mit sofortiger Wirkung und kehrt in die Heimat zurück.

Bereits Anfang des Monats wurde bekannt, dass sich der 28-Jährige Real Salt Lake City anschliesst. Zunächst war angedacht, dass Wood die Saison beim HSV noch beendet und dann wechselt. Nun wurde der Vertrag des Stürmers in Hamburg aufgelöst. Somit kann er bereits mit Beginn der MLS-Saison am 24. April in Salt Lake angreifen.

Wood stiess 2016 zum HSV und bestritt für die Rothosen insgesamt 80 Spiele.

Bobby #Wood verlässt den HSV vorzeitig 🔷 Wir wünschen dir und deiner Familie alles Gute für die Zukunft, Bobby! 👍 Zur Meldung ➡ https://t.co/R64hoB2LDq#nurderHSV — Hamburger SV (@HSV) April 13, 2021

psc 13 April, 2021 09:29