Goaliewechsel beim HSV: Sven Ulreich neue Nr. 1

Der Hamburger SV bestätigt den bereits antizipierten Wechsel auf der Goalieposition: Sven Ulreich ist vorderhand die neue Nummer 1.

Der Neuzugang des FC Bayern wird beim Ligaspiel gegen Greuther Fürth am Samstag zwischen den Pfosten stehen, wie Trainer Daniel Thioune auf einer Pressekonferenz bestätigt: “Sven Ulreich wird am Wochenende für uns in Fürth im Tor stehen. Wir erhoffen uns, dass er die Qualität noch weiter erhöht. Das war eine harte Entscheidung, aber solche Entscheidungen gehören im Fussball dazu.”

Leidtragender der Entscheidung ist die bisherige Nummer 1 Daniel Heuer Fernandes. Der 27-Jährige muss vorerst auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Ulreich wechselte kurz vor dem Deadline Day vom FC Bayern zum HSV.

psc 15 Oktober, 2020 17:05