HSV: Neue Finanzspritze durch Investor Kühne winkt

Der deutsche Zweitligist Hamburger SV darf sich berechtigte Hoffnungen auf eine weitere Finanzspritze durch Investor Klaus-Michael Kühne machen.

Der 82-Jährige deutet im Gespräch mit “NDR 90,3” zumindest an, dass er weitere Investitionen tätigen wird: “Drei Spiele hintereinander gewonnen – das gab es selten. Wenn es so weitergeht, bin ich überzeugt davon, dass wir eine gute Lösung finden werden”, so Kühne.

Zurzeit hält der Investor bis Saisonende mit einem Betrag von rund 2 Mio. Euro die Namensrechte am Volksparkstadion, das er allerdings nicht umbenannt hat. Er verfügt bereits über 20,6 der insgesamt 24,9 Prozent verfügbaren Anteile an der HSV Fussball AG. Bei einem Aufstieg könnte er ein weitergehendes finanzielles Engagement eingehen.

psc 14 Februar, 2020 11:46