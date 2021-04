HSV-Stürmer Bobby Wood wechselt in die MLS

US-Nationalstürmer Bobby Wood und der Hamburger SV gehen nach insgesamt fünf Jahren getrennte Wege.

Der 28-jährige Angreifer schliesst sich nach Saisonende MLS-Klub Real Salt Lake an. Der Vertrag tritt per 1. Juli in Kraft. In 75 Pflichtspielen für den HSV erzielte Bobby Wood 12 Treffer. Die hohen Erwartungen konnte er indes nie ganz erfüllen.

“Es war wirklich wichtig für mich, in einen Klub zu kommen, der sich wie eine Familie anfühlte. Und deshalb fühlt es sich so gut an, nach Real Salt Lake zu kommen. Im Gespräch mit den Trainern war das die Stimmung, die ich zu spüren bekam, und es fiel mir leicht, die Entscheidung zu treffen Ich freue mich auf dieses neue Kapitel und diese Herausforderung und möchte es so erfolgreich wie möglich gestalten”, wird der Stürmer bezüglich seinem bevorstehenden Wechsel zitiert.

We got him — Real Salt Lake (@realsaltlake) April 2, 2021

psc 2 April, 2021 17:48