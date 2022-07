HSV trennt sich kurz vor Saisonstart von Sportdirektor Michael Mutzel

Wenige Tage vor Saisonstart in der 2. Bundesliga trennt sich der Hamburger SV mit sofortiger Wirkung von seinem Sportdirektor Michael Mutzel.

Wie die Hanseaten am Donnerstagmorgen mitteilen, wird der 42-Jährige von sämtlichen Aufgaben freigestellt. Sein Vertrag läuft allerdings noch bis Juni 2023. Über seine künftige Rolle herrsche keine Einigkeit. Mutzel war seit April 2019 Sportdirektor beim HSV. In der vergangenen Saison wurde die Rückkehr in die Bundesliga erneut verpasst – die Hamburger scheiterten in der Relegation an Hertha BSC.

In der Endphase der vergangenen Spielzeit soll es zu Spannungen zwischen HSV-Sportvorstand Jonas Boldt und Mutzel gekommen sein. Zuletzt sei Mutzel bereits degradiert worden sein, nun wurde er als Sportdirektor endgültig abgesägt.

