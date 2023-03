HSV-Verteidiger Mario Vuskovic wegen Dopings 2 Jahre gesperrt

Das Sportgericht des DFB hat im Fall Mario Vuskovic ein abschliessendes Urteil gesprochen und zieht den Verteidiger des Hamburger SV für zwei Jahre ausser Gefecht.

Beim 27-Jährigen wurden Spuren von körperfremdem EPO gefunden, was gegen die Anti-Doping-Richtlinien verstösst und zu dieser Sperre führt. In einer Mitteilung des DFB heisst es: «Das DFB-Sportgericht ist im Ergebnis des Verfahrens mit hinreichender Gewissheit davon überzeugt, dass die Analysen der A- und B-Probe des Spieler-Urins im Labor in Kreischa das Vorhandensein von körperfremdem Erythropetin, kurz EPO, ergeben haben. Dabei handelt es sich um eine verbotene sogenannte nicht-spezifische Substanz, womit ein strafbarer Verstoss gegen die Anti-Doping-Vorschriften des DFB vorliegt.» Vuskovic wird rückwirkend auf den 15. November des vergangenen Jahres gesperrt.

Der HSV akzeptiert die Strafe nicht. Sportvorstand Jonas Boldt sagt zum Urteil: «Wir haben die Entscheidung des DFB-Sportgerichts zur Kenntnis genommen und nach einem Austausch mit Marios Anwälten sofort Einigkeit darüber erzielt, dass gegen das Urteil Berufung eingelegt wird. Wir werden uns nun in Ruhe mit der Urteilsbegründung auseinandersetzen.»

Vuskovic wurde im vergangenen Sommer für 3 Mio. Euro fix von Hajduk Split übernommen, nachdem er zunächst bereits eine Saison auf Leihbasis für die Hanseaten spielte. Sein Vertrag läuft bis Juni 2025.

psc 30 März, 2023 14:50