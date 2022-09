Muheim nun Tabellenführer

Am Freitagabend erarbeitete sich der HSV einen etwas schmeichelhaften und hintenraus extrem knappen 3:2-Sieg bei Holstein Kiel. Mit dabei war auch Miro Muheim, der als Linksverteidiger startete.

Dank zahlreich ausgelassener Torchancen von Holstein Kiel, konnte der Hamburger SV am Freitagabend drei Punkte holen. Der HSV hingegen nutze nahezu jeder Möglichkeit und lag bis zur Nachspielzeit mit 3:0 in Front, ehe Kiel noch zwei Tore schoss und es nochmal richtig spannend wurde. Doch kurz nach dem 2:3 der Kieler, war Schluss und der HSV Tabellenführer. Miro Muheim stand in der Startelf und wurde in der 89. Spielminute ausgewechselt.

soe 10 September, 2022 10:57