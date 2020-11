Perfekt: Sportvorstand Jonas Boldt verlängert beim HSV

Der Hamburger SV hat die Vertragsverlängerung mit Sportvorstand Jonas Boldt unter Dach und Fach gebracht.

Der 38-Jährige war seit Mai 2019 beim Verein und hat den ursprünglich bis Juni 2021 laufenden Kontrakt um zwei weitere Jahre bis 2023 verlängert. “Wir haben grosses Vertrauen in Jonas‘ Arbeit und wollen die sportlich strategische Gesamtentwicklung fortsetzen”, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Marcell Jansen, der in den vergangenen Wochen mehrere konstruktive Gespräche mit Boldt geführt hatte. “Die Vertragsverlängerung ist das Ergebnis einer beidseitigen Wertschätzung, unserer inhaltlichen Ausrichtung und eines strukturierten, zielführenden Prozesses, der stets von Offenheit geprägt war”, so Jansen.

Boldt selbst freut sich ebenfalls über die Einigung. “Der Aufsichtsrat hat deutlich gemacht, wie er die Entwicklung in meiner bisherigen Amtszeit betrachtet und bewertet. Es steht ausser Frage, dass wir noch ganz am Anfang eines langwierigen Entwicklungsprozesses stehen, den beide Seiten gerne weiter miteinander beschreiten wollen. Ich möchte gemeinsam mit meinem Team weitere Beiträge zur Positiventwicklung unseres Clubs leisten”, sagt der 38-Jährige.

psc 3 November, 2020 12:45