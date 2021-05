Perfekt: Tim Walter unterschreibt als HSV-Trainer

Der Hamburger SV hat seinen neuen Trainer gefunden. Tim Walter unterschreibt bei den Hanseaten für zwei Jahre.

Der 45-Jährige verfügt über eine Vergangenheit beim VfB Stuttgart, Holstein Kiel und als Nachwuchstrainer beim FC Bayern und beim Karlsruher SC. Walter bezeichnet sich selbst als “offensiven Gestalter” und richtet die Spielweise entsprechend aus.

Seit dem Abstieg in die 2. Bundesliga sind Christian Titz, Hannes Wolf, Dieter Hecking, Daniel Thioune und zuletzt auch Horst Hrubesch mit einem Kurzzeit-Engagement beim Vorhaben gescheitert, den HSVwieder in die Bundesliga zu führen. Walter nimmt diese Herausforderung nun ebenfalls an.

Tim #Walter ist neuer Cheftrainer des HSV 🔷 Der 45-jährige Fußball-Lehrer unterschreibt einen Zweijahresvertrag 🖋 Zur Meldung ➡ https://t.co/UekRsMeVHx#nurderHSV pic.twitter.com/MRG8VmYNMf — Hamburger SV (@HSV) May 25, 2021

psc 25 Mai, 2021 11:03