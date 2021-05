Trainerwechsel beim HSV: Hrubesch übernimmt für Thioune

Der Hamburger SV zieht nach schwachen Leistungen und Resultaten der Mannschaft in den vergangenen Wochen die Reissleine und stellt Trainer Daniel Thioune frei.

An seiner Stelle übernimmt der bisherige Nachwuchschef Horst Hrubesch für die verbleibenden Spiele dieser Saison. “Wir hatten am Wochenende viele interne Gespräche. Und irgendwann haben wir dann auch über Traineralternativen gesprochen. Bei nur drei oder maximal fünf verbleibenden Spielen machen andere Lösungen nicht viel Sinn. Ich brauche keine Kennenlernphase. Und – bevor Sie nachfragen oder Gerüchte die Runde machen – ich bin nur für die letzten Spiele in dieser Saison Trainer. Danach kehre ich auf meinen Posten im Nachwuchsleistungszentrum zurück”, sagt der neue Cheftrainer.

Zuletzt gab es für den HSV fünf sieglose Spiele in Serie. Wiederum droht der Klub die Rückkehr in die Bundesliga zu verpassen.

Horst #Hrubesch übernimmt Cheftrainer-Amt 🔷 Der HSV stellt Daniel #Thioune frei und geht mit seinem erfahrenen Nachwuchschef in die verbleibenden Saisonspiele. Zur Meldung ➡ https://t.co/tmmmtNfxCB#nurderHSV pic.twitter.com/2lXBfCmOPR — Hamburger SV (@HSV) May 3, 2021

