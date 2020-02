USA-Wechsel für HSV-Stürmer Bobby Wood droht zu platzen

Der propagierte Wechsel von Bobby Wood in seine US-Heimat droht zu scheitern.

Wie die “Hamburger Morgenpost” berichtet, sind dem FC Cincinnati, der sich um die Dienste des 27-jährigen US-Stürmers bemüht, die Kosten für den Transfer wohl zu hoch. In der MLS öffnet das Transferfenster am 12. Februar, ein Wechsel wäre also durchaus möglich. Und der HSV wäre auch bereit, sich von Bobby Wood zu trennen, zumal vor wenigen Tagen mit Joel Pohjanpalo ein neuer Angreifer verpflichtet wurde. Doch der Deal droht letztlich am Preis zu scheitern.

Woods Vertrag beim HSV läuft bis Juni 2021. In der aktuellen Saison stand der Stürmer für seinen aktuellen Klub nur sechsmal auf dem Platz. Beim 4:1-Sieg gegen den HSV stand er in der Vorwoche nicht im Aufgebot.

psc 3 Februar, 2020 14:27