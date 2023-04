Werder nimmt als Füllkrug-Nachfolger HSV-Stürmer Robert Glatzel ins Visier

Ein Wechsel von Werder-Stürmer Niclas Füllkrug im Sommer ist nicht ausgeschlossen. Als möglicher Nachfolger nimmt der Bundesligist Robert Glatzel ins Visier.

Der 29-Jährige läuft seit Sommer 2021 für den Hamburger SV auf und zeigt sich in der 2. Bundesliga sehr treffsicher. In seiner ersten Saison für die Hamburger steuerte er 22 Ligatreffer bei, in dieser Spielzeit steht er bereits wieder bei 17 Treffern. Laut «Sport Bild» ist Glatzel durchaus ein Thema als Füllkrug-Nachfolger.

Beide Angreifer stehen jeweils noch bis 2025 unter Vertrag. Ihre Klubs würden gerne auch in der nächsten Saison auf sie bauen. Transfers sind dennoch denkbar.

psc 12 April, 2023 14:16