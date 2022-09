Zu lange auf dem WC: Muheims Stammplatz aus kuriosem Grund futsch

Miro Muheim hat seinen Stammplatz beim Hamburger SV aufgrund eines kuriosen Grunds verloren: Er sass eigenen Aussagen nach zu lange auf dem WC.

Beim 2:0-Sieg des Hamburger SV in der 2. Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf musste Miro Muheim zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen. Aus welchem Grund? “Ich bin unter der Woche zu spät auf dem Trainingsplatz gewesen. Ich war auf der Toilette, dort habe ich einfach die Zeit vergessen. Die Entscheidung liegt in der Macht des Trainers, ich akzeptiere es”, zitiert die “Bild” den Schweizer.

Der 24-Jährige erklärt: “Der Trainer hat mir nach meiner Verspätung gleich gesagt, dass ich nicht von Beginn an spielen werde. Das war auch kein Problem für mich. Ich habe eben einen Fehler gemacht.” In Zukunft werde so etwas laut ihm nicht mehr vorkommen. “Ich werde nicht mehr zu spät kommen. Das war ein Einzelfall und wird nicht mehr passieren. War ein Scheiss-Gefühl. Ich habe mich dafür geschämt”, so der Linksverteidiger.

