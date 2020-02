Hugo Almeida gibt seinen Rücktritt bekannt

Der portugiesische Stürmer Hugo Almeida gibt mit 35 Jahren seinen Rücktritt bekannt.

Der Angreifer stürmte lange Zeit in der Bundesliga für Werder Bremen – und später noch für Hannover 96. Ausserdem war er auch in der Türkei, Italien, Russland, Kroatien und natürlich seiner portugiesischen Heimat tätig. Dort lief er seit Sommer 2018 für Académica Coimbra auf. Nun zieht Hugo Almeida aber einen Schlussstrich, wie er am Donnerstag bekanntgab.

“Ich denke, dies ist der richtige Zeitpunkt, meine Karriere als Fussballer zu beenden und mich voll und ganz meiner jungen Karriere als Trainer zu widmen”, kommentiert er auf Instagram. Seine künftige Karriere steht somit bereits fest.

psc 6 Februar, 2020 17:55