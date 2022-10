IFAB lehnt Vorschlag für effektive Spielzeit von 60 Minuten ab

Das für die Spielregeln im Fussball zuständige International Football Association Board (IFAB) lehnte eine Verkürzung der Spielzeit von 90 Minuten auf 60 «effektive» Minuten ab.

Im Raum steht der Vorschlag, dass Spiele künftig fix 60 Minuten dauern sollen, wobei die Zeit jedes Mal gestoppt wird, wenn der Ball nicht rollt. Hintergrund ist die Tatsache, dass beispielsweise in der Premier League in der vergangenen Saison im Durchschnitt effektiv «nur» 55 Minuten gespielt wurde. Das IFAB lehnt diesen Vorschlag laut «Times» allerdings ab. Es sei auch nicht geplant, in näherer Zukunft Tests mit dieser alternativen Variante durchzuführen. Stattdessen sollen Schiedsrichter strenger auf bewusstes Schinden von Zeit reagieren.

Als Folge könnten die Nachspielzeiten künftig tendenziell eher länger ausfallen.

psc 7 Oktober, 2022 17:15