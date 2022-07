Ist es das Ziel von EA, immer noch realistischere Fussball-Videospiele zu produzieren?

Hört man den Namen des bekannten Spielherstellers EA Games, so denkt man oft sofort an die FIFA-Reihe. Die Fussballsimulation gibt es bereits seit vielen Jahren und mit jeder neuen Version wird das Game noch besser, innovativer und realistischer.

Dass Fortschritt in der Branche essenziell ist, zeigt sich in der Gaming-Szene nicht nur im Hinblick auf die populäre Fussballsimulation FIFA. Neben dem Spielehersteller EA sind auch Online Slots ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig Innovationen sind. So finden sich in vielen Online Spielotheken beliebte Online Spielautomaten direkt neben der Kategorie „Neuheiten“. Auch in dieser Branche bringen Spielehersteller dauernd neue Games heraus, um den Spielern ständig ein neues und besseres Erlebnis zu bieten.

Genau darauf zielt auch EA ab – und die Fussball-Games nehmen in der Geschichte des Unternehmens eine ganz besondere Position ein.

Faszination FIFA

Die FIFA-Fussballsimulation kam bereits im Jahre 1993 mit ihrer ersten Version auf den Markt. Die amerikanische Firma EA Games veröffentlicht diese bis heute unter dem Markennamen EA Sports. Über die Jahre hat sich das Spiel kontinuierlich weiterentwickelt und bietet eine Reihe von verschiedenen Spielmodi und Funktionen, unter anderem:

Freundschaftsspiele

Turniermodus

Ligamodus

Karrieremodus

Editor, mit dem die Spieler, Taktik und Aufstellung individualisiert werden können

Mindestens jedes Jahr ist bisher eine neue Version des Spiels erschienen – in manchen Jahren brachte EA sogar ein zusätzliches Game für besondere Events wie die Europa- oder Weltmeisterschaft heraus.

Über die Jahre lässt sich dabei eine klare Entwicklung erkennen. Mit dem Fortschritt der Technologie wurden auch die Games immer besser. Ein Meilenstein war dabei etwa die erstmalige Verwendung der Frostbite Engine bei FIFA 17: Die Grafik konnte dadurch signifikant verbessert werden, was für ein einmaliges Spielerlebnis sorgte.

Seit FIFA 21 verbessert der Einsatz von künstlicher Intelligenz das Spiel noch weiter. Die HyperMotion-Technologie sorgt für hyperrealistische Spielbewegungen, intelligentere Spielfiguren und ein allgemein verbessertes Gameplay.

Die Trennung von EA und FIFA

Ab 2023 soll jedoch Schluss mit der EA-FIFA-Reihe sein: Die beiden Parteien haben offiziell verkündet, dass die Zusammenarbeit beendet wird. Zuletzt konnte man sich bei den Verhandlungen rund um Lizenzen und damit verbundenen Gebühren nicht einig werden und entschied sich deshalb, getrennte Wege zu gehen. Das im Herbst 2022 erscheinende FIFA 23 wird vorerst das letzte Spiel der Reihe sein.

Für Fans ist das eine Nachricht, die erst einmal sacken muss. Fast 30 Jahre des Fussball-Games sollen nun plötzlich der Vergangenheit angehören?

Auf der Herstellerseite entstehen dadurch allerdings neue Möglichkeiten. Sowohl EA Sports, als auch die FIFA sehen diese Trennung als Chance für die Zukunft. Der Hersteller EA etwa gibt an, dass er sich so viel freier weiterentwickeln könnte. Mit dem Wegfall der Gebundenheit an den Verein öffnen sich so die Möglichkeiten hin zu mehr Kreativität und noch mehr Innovation.

Wie geht es mit der EA Fussballsimulation weiter?

Nur weil die FIFA-Reihe am Ende ist, bedeutet das für EA Sports nicht das Ende ihrer Fussballsimulationen. So steht mit dem neuen Namen EA Sports FC bereits ein Nachfolger in den Startlöchern. Und auch unabhängig von der FIFA ist EA im Besitz von Lizenzen und Verträgen, zum Beispiel direkt mit den Fußballvereinen oder auch anderen Ligen wie der Bundesliga. Lediglich auf Turniere wie die EM oder WM müssen die Fans in Zukunft bei den Spielen von EA verzichten.

Übrigens: Auf der anderen Seite plant auch die FIFA nicht damit, den Titel des besten Fussball-Videospiels so einfach aufzugeben. Man will mit einem neuen Spielhersteller weiter seine eigenen Fussball-Games auf den Markt bringen – wie das konkret aussehen soll, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Für die Zukunft der Fußballsimulationen könnte das noch schnellere und noch tollere Innovationen bedeuten. Das Vorhandensein von mehr Konkurrenz könnte schliesslich dazu führen, dass man sich noch mehr Mühe gibt, das beste Spiel zu produzieren. Von EA Sports sind wir es bereits gewohnt, mit jeder neuen Version mit Verbesserungen überrascht zu werden. Blicken wir einmal auf die rasante Entwicklung von Technologien wie der künstlichen Intelligenz, sind wir bereits gespannt darauf, was die Zukunft der Fußball-Games bringen wird – egal ob sie von EA oder anderen Herstellern produziert werden.

psc 14 Juli, 2022 14:45