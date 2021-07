Buffon schliesst Italien-Comeback aus

Goalie-Legende Gianluigi Buffon schliesst es aus, dass er noch einmal für die italienische Nationalmannschaft auflaufen könnte.

176 Länderspiele bestritt Gianluigi Buffon für Italien, sein letztes erfolgte am 27. März 2018. Dass weitere Einsätze für den Weltmeister von 2006 hinzukommen, ist nahezu ausgeschlossen. Im Interview mit der “Gazzetta dello Sport” meinte er nun: “Mit 43 Jahren werde ich aus Respekt vor dem Trainer nie für eine Einberufung nach Italien in Frage kommen. Aber ich brauche die Weltmeisterschaft, um zu träumen, oder was ist sonst der Sinn, zu spielen?”

Und weiter: “Parma in die Serie A zu bringen, aber danach? Es ist fast sicher, dass Mancini mich nicht einberufen wird, zu Recht.” In diesem Sommer kehrte der 43-Jährige nach 20 Jahren von Juventus Turin zu seinem Jugendklub zurück.

adk 25 Juli, 2021 15:15