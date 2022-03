Italien-Desaster perfekt: Der Europameister verpasst die WM

Europameister Italien verpasst die WM in Katar. In Palermo scheitert das Team von Roberto Mancini durch ein Tor in der Nachspielzeit an Nordmazedonien.

Die Squadra Azzurra ist während 90 Minuten drückend überlegen (32 zu 4 Torschüsse, 61 Prozent Ballbesitz), schafft es aber nicht den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Was sich bereits in der WM-Qualifikation, unter anderem gegen die Spiele der Schweiz, gezeigt hat, manifestiert sich auch gegen Nordmazedonien: Es fehlt an der Klarheit und Zielstrebigkeit im letzten Drittel. Und dann nutzt der krasse Aussenseiter in der Nachspielzeit quasi seine einzige Torchance des Spiels und siegt dank einem Treffer von Aleksandar Trajkovski auswärts mit 1:0. Wie schon 2018 verpasst Italien auch in diesem Jahr die Endrunde.

Im Playoff-Final wartet auf Nordmazedonien ein weiterer ganz grosser Brocken: Portugal setzt sich gegen die Türkei mit 3:1 durch und schafft ebenfalls den Einzug ins entscheidende K.o.-Spiel vom Dienstag.

In einem weiteren Spiel besiegt Wales zu Hause Österreich 2:1 und wird im Juni auf Schottland oder die Ukraine treffen.

Schweden gewinnt gegen Tschechien nach Verlängerung 1:0 und bekommt es am Dienstag mit Polen zu tun über.

psc 24 März, 2022 22:46