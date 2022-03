Kein Rücktritt: Roberto Mancini will Italien-Trainer bleiben

Trotz verpasster WM-Qualifikation will Roberto Mancini italienischer Nationaltrainer bleiben und tritt nicht zurück.

Diesen Entscheid kommunizierte der 57-Jährige am Montag. Er sei noch jung und wolle nach der Europameisterschaft auch die Weltmeisterschaft gewinnen, sagte Mancini. Demnach möchte er seinen bis 2026 laufenden Kontrakt erfüllen.

Im vergangenen Jahr gewann Mancini mit der Squadra Azzurra den EM-Titel. Vor wenigen Tagen scheitertn die Azzurri in den WM-Playoffs an Nordmazedonien, nachdem sie in der Gruppenphase bereits der Schweiz den Vortritt gewähren lassen mussten.

Die Verbandsspitze hatte unmittelbar nach dem WM-Out mitgeteilt, dass Mancini nicht entlassen werde. Somit wird der Weg mit ihm weitergehen. Im Amt ist der Italiener bereits seit Mai 2018.

psc 28 März, 2022 13:55