Mario Balotelli bietet sich als 9er an und will Italien zur WM schiessen

Mario Balotelli will wieder in die italienische Nationalmannschaft: Der 31-Jährige bietet sich als Mittelstürmer an und will die Squadra Azzurra in den Playoffs im kommenden Frühling an die WM schiessen.

“Ich fühle mich bereit. Der Coach hat mir gesagt, dass er auf mich wartet, um mich wieder zu selektionieren. Ich werde es tun”, sagt Balotelli in einem Gespräch mit dem Kanal “OCW Sport” auf Twitch. Der Torjäger kommt auf bislang 36 Länderspiele. Sein letztes Aufgebot erhielt er 2018. Damals war bereits Roberto Mancini im Amt. Dass dieser ihn wieder berücksichtigt, ist also ein durchaus realistisches Szenario, zumal sich Italien seit der WM mit dem Toreschiessen einigermassen schwertut.

Seit Sommer steht Balotelli in der Türkei bei Adana Demirspor unter Vertrag. Seine Bilanz mit fünf Toren und zwei Assists aus zwölf Ligaspielen lässt sich durchaus sehen. Ob Mancini tatsächlich wieder auf das Enfant terrible setzt, wird sich im nächsten Jahr zeigen. Die Playoff-Gegner, wo Italien seine Gegner erfährt, werden am 26. November (17 Uhr) am FIFA-Hauptsitz in Zürich ausgelost.

psc 18 November, 2021 10:33