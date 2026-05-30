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Nach Rücktritt von Gennaro Gattuso

Rafael Benítez bringt sich als italienischer Nationaltrainer in Stellung

Autor: | Publiziert: 30 Mai, 2026 16:00
Rafael Benítez bringt sich als italienischer Nationaltrainer in Stellung

Die italienische Nationalmannschaft ist nach dem Rücktritt von Gennaro Gattuso ohne Führung. Rafael Benítez bringt sich als Nachfolger in Stellung.

Rafael Benítez hat klargemacht, dass er sich vorstellen kann, die italienische Nationalmannschaft zu übernehmen. Auf entsprechende Nachfrage bei «Sky Sport», antwortet der 66-Jährige: «Ich verbessere mein Italienisch. Für mich ist die Rolle als Cheftrainer eine weitere Herausforderung. Würde es mir gefallen? Ja.»

Benítez ist nach nur einer Saison in Diensten von Panathinaikos entlassen worden, so schnell wie möglich will der nun vereinslose Iberer allerdings keine neue Stelle antreten.

«Ich warte ab. Ich habe gerade meinen Einsatz in Griechenland beendet. Ich halte Ausschau nach neuen Möglichkeiten. Ich bin hier, um mich weiterzuentwickeln», sagt Benítez, der in seiner Karriere zwar schon einige europäische Topklubs, aber noch nie eine Nationalmannschaft betreut hat.

Italien sucht nach Nachfolger von Gennaro Gattuso

Nach dem Rücktritt von Gennaro Gattuso im Frühjahr 2026 – ausgelöst durch das historische Scheitern in den WM-Playoffs gegen Bosnien-Herzegowina – befindet sich der italienische Verband auf Trainersuche.

Wer den vakanten Posten übernehmen wird, ist offen. Roberto Mancini, Antonio Conte, Massimiliano Allegri und Claudio Ranieri wurden zuletzt als Kandidaten gehandelt.

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