Roberto Mancini kündigt Rücktritt bei der Squadra Azzurra an

Roberto Mancini wird sein Amt als Trainer der italienischen Nationalmannschaft nach der WM in Katar 2022 abtreten.

Der 56-Jährige übernahm das Zepter bei der Squadra Azzurra im Frühling 2018 nach einer schwierigen Phase mit einer verpassten WM-Quali. Seither hat er das Team wieder auf Kurs gebracht. Für die in diesem Jahr anstehende EM ist Italien einer der Topfavoriten. Schon jetzt gibt Mancini indes bekannt, dass sein Engagement beim italienischen Verband von zeitlich begrenzter Natur ist: Die EM in diesem Jahr und auch die WM-Quali und WM in Katar will der langjährige Vereinstrainer noch “mitnehmen”, nach dem Turnier Ende 2022 wird er aber sein aktuelles Amt niederlegen.

“Nach der WM in Katar 2022 werde ich nicht mehr Nationaltrainer sein. Ich werde wieder als Klubtrainer weitermachen”, sagt Mancini gegenüber “Tiki Taka”.

Der Erfolgscoach bringt auch gleich einige potentielle Nachfolger ins Spiel: “Es gibt viele Trainer, die es tun könnten. “Allegri, Ancelotti oder Gasperini zum Beispiel, sie alle könnten die Nationalmannschaft trainieren.”

psc 2 Februar, 2021 15:57