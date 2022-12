André Onana tritt komplett aus kamerunischer Nationalelf zurück

Nachdem André Onana während der WM nach einem internen Zerwürfnis vorzeitig abgereist ist, gibt der Inter-Goalie nun seinen definitiven Rücktritt aus der kamerunischen Nationalmannschaft bekannt.

Via soziale Medien richtet sich der 26-Jährige am Freitagmorgen an die Öffentlichkeit. In seinem längeren Statement erklärt er zunächst, dass er schon als kleiner Junge davon geträumt habe, Kamerun zu repräsentieren und dass seine Liebe unendlich sei. Diese Liebe halte auch weiterhin an, doch seine Zeit in der kamerunischen Nationalmannschaft sei nun zu Ende. Er werde das Team nur noch als Fan unterstützen. Zu den genauen Gründen für seinen Rücktritt in diesem jungen Alter macht Onana keine Angaben.

An der WM soll er sich mit Trainer Rigobert Song wegen seiner Spielweise gestritten haben. Verbandspräsident Samuel Eto’o hat sich auf die Seite des Coaches gestellt.

