James Rodriguez hat bereits genug von Katar und will wieder wechseln

Der kolumbianische Spielmacher James Rodriguez will Katar nach nur fünf Monaten bereits wieder verlassen.

Der 30-jährige Nationalspieler unterschrieb im September bei Al-Rayyan SC. James Rodriguez ist zwar glücklich über seine Einsatzzeiten, wirklich happy scheint er in Katar aber nicht zu werden. “Wie lange in Katar? Ich weiss es nicht, man weiss nicht, was passieren wird. Aber ich würde gerne woanders hingehen”, sagt er in einem Live-Stream auf “Twitch”.

James möchte am liebsten wieder zurück nach Europa, wo er zuletzt beim FC Everton unter Vertrag stand, ehe er nach der Ankunft von Rafael Benitez bei den Toffees keine Zukunft mehr hatte: “Ich würde gerne nach Europa zurückkehren, warum nicht. Ich habe die Voraussetzungen, ich komme in einen Rhythmus und werde abwarten, was passiert. Eine andere gute Option ist es, in die USA zu gehen. Das gefällt mir sehr, aber dafür ist noch Zeit”, so der frühere Real- und Bayern-Profi.

Sein aktueller Vertrag in Katar läuft bis Juni 2024. In neun Spielen sind ihm für seinen Klub bereits drei Treffer und vier Assists geglückt.

psc 22 Februar, 2022 14:45