Kevin Kuranyi gönnt sich mitten im Spiel ein Bierchen

Kevin Kuranyi hat seine Aktivkarriere vor mittlerweile sechs Jahren beendet. Auf dem Platz steht er hin und wieder trotzdem noch – und gönnt sich da auch mal ein Bierchen.

Eine entsprechende Szene ist nun am Wochenende in den sozialen Medien erschienen. Da ist Kuranyi gerade enttäuscht darüber, dass eine Offensivaktion nicht wie erhofft fruchtete. Als dem 40-Jährigen von einem Zuschauer ein Bierchen angeboten wird, nimmt der frühere Torjäger der deutschen Nationalmannschaft dankend an.

Die Szene im Video:

psc 26 September, 2022 10:32